Сегодня на 10 часов утра в Томской области за региональных депутатов проголосовало почти 23,5% избирателей

Сегодня, по данным на 10 утра, явка на выборы депутатов ГД РФ составляет по Томскому одномандатному избирательному округу №181 – 24,10%, по Обскому избирательному округу №182 – 23,83%; на выборы депутатов ЗД ТО – 23,41% Фото: Олег ЗОЛОТО

С пятницы, 17, по воскресенье, 19 сентября, в регионе проходят выборы депутатов Госдумы РФ (ГД РФ), Законодательной Думы Томской области (ЗД ТО) и Дум в двух муниципальных образованиях. За первые два дня голосования явка на выборы в областную Думу составила 21,3% (168 806 человек). Выборы депутатов Госдумы за тот же промежуток времени прошли со следующими итогами: по Томскому округу №181 – 23,09%, по Обскому округу №182 – 22,67% (174 281 человек).

Сегодня, по данным на 10 утра, явка на выборы депутатов ГД РФ составляет по Томскому одномандатному избирательному округу №181 – 24,10%, по Обскому избирательному округу №182 – 23,83%; на выборы депутатов ЗД ТО – 23,41%, сообщили в облизбиркоме.

Отметим, что, по информации областной избирательной комиссии, на выборах в ЗД ТО проголосовали 177 718 из 759 097 избирателей, В ГД РФ - 182 560 из 761 748 жителей с правом избирателей.