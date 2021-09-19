Победы, томичи - наши футболисты сыграют с красноярским «Енисеем»

Сегодня "Томь" и "Енисей" сойдутся в матче в рамках 12 тура ОЛИМП-ФНЛ. Наш футбольный клуб находится на 14 строчке турнирной таблицы. Фото: Ксения Высотина

Футбольный клуб «Томь» в воскресенье, 19 сентября, на выезде сразится с командой красноярского «Енисея» в рамках 12 тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра начнется в 17.00 по местному времени, сообщает пресс-служба нашего клуба. Известно также, что судейскую бригаду возглавляет Сергей Цыганок из Владивостока.

Напомним, по итогам состоявшихся матчей «Томь» находится на 14 месте турнирной таблицы с активом в 11 очков, красноярский клуб занимает 12 строчку с 14 очками. Болельщики соперников томского клуба делают свои ставки на исход матча, мы же, помня о том, что прогнозы – дело неблагодарное, пожелаем нашим спортсменам удачи в предстоящей игре.