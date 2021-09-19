Погода в Томске и области 19 сентября 2021 – сегодня дождь и ветер, похолодание с понедельника

Сейчас за окном +8, пасмурно. Днем потепление, по информации синоптиков, дойдет до +14, будет дождь и ветер до 13 м/с. Если собираетесь выходить из дома, возьмите зонт. Дороги в областном центре свободны до 14.00: такую информацию предоставил сервис Яндекс.Пробки. Фото: Василий Вахрин

По сведениям синоптиков, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем +12, +14°С.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие, местами умеренные, дожди. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 16 м/с.

Температура +9, +14, местами до +4°С.

Согласно данным сайта meteoinfo.ru, со следующей недели в Томскую область придет похолодание. В дневные часы столбик термометра будет подниматься от +8 в понедельник до +5 в пятницу. Ночные температуры также оптимизма не прибавляют: с понедельника на вторник прогнозируется +4, с четверга на пятницу показания уличного градусника дойдут до нулевой отметки. Осадков томичам, по предварительным данным, следует ожидать в течение всей рабочей пятидневки (в отдельные даты ночами дождь может сопровождаться мокрым снегом).