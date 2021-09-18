Выборы в Томской области идут без нарушений

Общественная палата Томской области оперативно реагирует и отрабатывает все поступившие сигналы о возможном нарушении в процессе голосования. Фото: Олег Укладов

Голосование по выборам депутатов в Государственную думу РФ и в Законодательную думу Томской области идет спокойно, без эксцессов и в рамках закона. Об этом заявил Дмитрий Шенбергер, член Общественной палаты Томской области, представитель Центра общественного наблюдения за выборами в Томской области.

- Первые впечатления о ходе голосования по выборам депутатов в Государственную думу РФ и в Законодательную думу Томской области — оно идет спокойно, без эксцессов и в рамках закона. Каких-либо серьезных нарушений за первый день голосования и первую половину второго дня не выявлено, - подчеркнул Шенбергер.

Эксперт отметил, что в утреннее время пятницы интенсивность голосования была наиболее высокая и это достаточно нормальное явление для голосования в рабочий день, поскольку многие граждане предпочли проголосовать по пути на работу или на учебу.

Дмитрий Шенбергер указал на то, что система видеонаблюдения на избирательных участках справляется со своей задачей без нареканий и сбоев в работе.

- В Центре общественного наблюдения за выборами в Томской области есть реальная возможность контролировать в режиме онлайн помещения участковых избирательных комиссий, где проходит голосование, при необходимости, промотать видеозапись на нужный момент и еще раз убедиться в отсутствии нарушений, - подчеркнул эксперт.

Шенбергер рассказал, что наблюдатели от Общественной платы Томской области присутствуют в помещениях каждого избирательного участка.

- Без сигналов о возможных нарушениях не обходится. Так, была зафиксирована жалоба на то, что камера видеонаблюдения может нарушать тайну голосования, где-то были нарекания на порядок выдачи бюллетеней для голосования, в отношении отдельного избирательного участка поступало сообщение о расположении вблизи участка автобуса с надписью наименования партии, но в целом серьезных нарушений, способных повлечь незаконность волеизъявления граждан, подтверждено не было, - отметил член Общественной палаты Томской области.

Шенбергер заверил, что Общественная палата Томской области оперативно реагирует и отрабатывает все поступившие сигналы, мобильная группа палаты выезжает на место по каждому сообщению о возможном нарушении. Признаков специально спланированных нарушений не выявлено.

- Надеюсь, что голосование продолжится и далее в таком же штатном режиме, - заявил представитель Центра общественного наблюдения за выборами.

И еще несколько точек зрения относительно продолжающегося в России голосования.

Сообщения некоторых западных СМИ о возможных нарушениях в процессе выборов в России совершенно неуместны. Об этом заявил представитель партии «Лига Севера», вице-президент муниципального совета Капурсо Филиппо Феррара.

- На мой взгляд, это хорошо подготовленные выборы с технической точки зрения, все очень высокотехнологично. Я никогда не видел ничего такого в Европе. Мы, как люди, приехавшие из старой Европы, не видели такой организации» — сказал Феррара.

Другой эксперт из Италии, основатель и редактор журнала Opinio Juris – Law and Politics Review, кандидат политических наук Доменико Ночерино отметил высокий уровень наблюдения за выборами.

«Среди процедур, чтобы обеспечить эффективный контроль за выборами: круглосуточно включенные видеокамеры на каждом избирательном участке, компьютерная система для сбора документации по видеосъемке, с которой смогут ознакомиться российские граждане; защита процесса голосования от возможной хакерской атаки», — заявил Ночерино.

Эксперт также отметил безопасную организацию голосования в «красных зонах» по COVID.

-Избирательная комиссия предусмотрела присутствие своих членов со всеми средствами индивидуальной защиты, необходимыми для «красной зоны, - заявил редактор.