Коронавирус в Томске 18 сентября 2021 года – выздоровели 75 томичей, заболели 88

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 845 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 18 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 88 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 576 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 75 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 845 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 26,1% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 329 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончалось, 16 247 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 254 754 человек, 197 425 скончались, 6 485 264 выздоровели.