Жители Томской области выбирают депутатов Государственной Думы и ЗДТО

Голосование на выборах идет штатно, нарушений мало. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу в 8 утра в Томской области открылись 769 избирательных участков, начался второй день голосования, сообщает областной облизбирком.

Как известно, определиться с выбором можно в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

«Явка избирателей в первый день голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва составила 13,10%, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по Томскому одномандатному избирательному округу №181 - 14%, по Обскому одномандатному избирательному округу - 13,38%», - говорится в сообщении областной избирательной комиссии.

В облизбиркоме также уточнили, что в первый день голосования на избирательных участках в Томской области работали 2177 наблюдателей.

На территории Томской области проходят 6 избирательных кампаний разного уровня:

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

- выборы депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва

- выборы Главы Белоярского городского поселения Верхнекетского района

- выборы Главы Первомайского сельского поселения Первомайского района

- дополнительные выборы депутатов Думы Кривошеинского района шестого созыва по Петровскому одномандатному избирательному округу №8

- выборы депутатов Совета Молчановского сельского поселения

«КП-Томск» писала о том, что на избирательных участках Томской области нарушений в первый день выборов отмечено не было.

В ЦИК объявили, что в целом голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало.

"Голосование идёт в режиме, который я бы назвал штатным. Что касается каких-либо нарушений, то я не считаю, что их много. Их мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня назвал завершившуюся избирательную кампанию открытой, честной и конкурентной.

- Мы не изменяем своей томской традиции: избирательная кампания прошла как всегда – чисто, честно, без больших скандалов, и я хочу поблагодарить за это все партии, – сказал глава региона.

Пресс-служба обладминистрации сообщила, что Сергей Жвачкин сегодня принял участие в голосовании на выборах депутатов федерального и регионального парламентов. Вместе с супругой глава региона проголосовал на избирательном участке №42 в шестой гимназии Томска.