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Происшествия18 сентября 2021 7:52

Участники пропавшей экспедиции вышли на связь из Верхнекетского района Томской области

Все члены группы невредимы, поисковая операция отменена
Елена Андреева
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МЧС отменило все запланированные розыскные мероприятия.

МЧС отменило все запланированные розыскные мероприятия.

Фото: Борис КОКУРИН

Участники экспедиции, пропавшей на границе Красноярского края и Томской области, вышли на связь, сообщили в Томском отделении Русского географического общества.

«17 сентября в главном управлении МЧС России по Томской области начала готовиться поисковая операция совместно с коллегами из Красноярского края. По состоянию на сегодняшнее утро, 18 сентября, в готовности находились два вертолета, ожидая запроса», - говорится в сообщении томского отделения РГО.

«КП-Томск» рассказывала сегодня о том, что была потеряна связь с участниками экспедиции по Красноярскому краю и Томской области, которая стартовала 1 сентября 2021 год.

Группа археологов и географов планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка. Цель экспедиции - поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века.

Сегодня утром стало известно, что группу видели 14 сентября в районе села Безымянное, находящегося примерно в 90 км до Катайги (поселок в Верхнекетском районе Томской области). Также утром появилась информация о том, что участники экспедиции вышли на связь с родными.

Томское отделение РГО связалось с женой руководителя экспедиции Алексея Гапонова, которая подтвердила эту информацию. Поздней ночью 17 сентября Алексей сообщил жене, что они находятся в 30 километрах от Катайги и ориентировочно в воскресенье вечером прибудут в Томск. По словам Алексея, после поселка Кривляк группа столкнулась с тяжелой ситуацией на болотном участке маршрута, было решено скорректировать программу экспедиции и пройти через Обь-Енисейский канал. Подчеркивается, что все участники экспедиции живы и здоровы.

Подробнее об истории с экспедицией, читайте в материале "КП-Томск" - На границе Томской области и Красноярского края пропала группа археологов и географов