На границе Томской области и Красноярского края пропала экспедиция археологов и географов

Целью пропавшей экспедиции был поиск артефактов начала XVII века. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Потеряна связь с участниками экспедиции по Красноярскому краю и Томской области, которая стартовала 1 сентября 2021 года, сообщили в Русском географическом обществе.

«РГО не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена этой структуры – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Численность группы - 9 человек», - говорится в сообщении РГО.

Группа археологов и географов планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка. Цель экспедиции - поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века.

Стартовала экспедиция в Красноярске, конечным пунктом должен был стать Томск. Планируемый маршрут выглядел так: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

Утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО поступило сообщение от жительницы Томска, которая заявила, что перестали выходить на связь ее 16-летний сын и бывший супруг, отправившиеся в эту экспедицию.

Томичка также рассказала, что сын и бывший супруг последний раз звонили ей 11 сентября и сообщили, что им остается ориентировочно 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. После этого они собирались выдвигаться в Томск.

Томское областное отделение РГО связалось со всеми населенными пунктами, которые лежат на нитке маршрута. Выяснилось, что в последний раз экспедиция была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края.

В настоящее время МЧС начало поисковую операцию.

«По состоянию на 22.30 по московскому времени 17 сентября РГО не обладает более подробной информацией о ходе поисковой операции и надеется на ее успешное завершение», - подчеркивается в сообщении на сайте организации.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ сообщили, что пропавшая группа может находиться на территории Красноярского края.

«Группа следовала из населенного пункта Александровский шлюз (Красноярский край) на территорию Верхнекетского района (Томская область). Они ехали на болотоходах. В последний раз их видели 11 сентября. С учетом пересеченной местности они к данному моменту не могли достигнуть Томской области. Поэтому они сейчас должны находиться на территории Красноярского края", - сказал сотрудник ЦУКС.

В единой дежурно-диспетчерской службе Енисейского района Красноярского края уточнили, что в поисках предполагается использование авиации, в частности, вертолетов.