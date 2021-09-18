Умеренные дожди и облачная погода с прояснениями ожидаются в субботу в Томске

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в Томской области ожидаются небольшие, местами умеренные, по северу области сильные дожди, грозы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томске и области в субботу, 18 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает томский ЦГМС.

«Небольшие, местами умеренные, по северу области сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с», - говорится в сообщении.

Температура воздуха днем ожидается в диапазоне от +5 до +10°С, по востоку Томской области до +15°С.