В микрорайоне Радонежский Томска появился новый скейтпарк

В Радонежском у подростков появилось новое развлечение! Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, 17 сентября на ул. Трудовой в микрорайоне Радонежский прошло торжественное открытие нового скейтпарка.

Специалисты сообщают о том, что на празднике представители Федерации экстремальных видов спорта опробовали новое сооружение и показали гостям мероприятия зрелищные трюки.

Заметим, что с просьбой о создании такого спортивного сооружения для занятий экстремальными видами спорта ранее в администрацию Ленинского района обратилась инициативная группа жителей микрорайона. В течение минувшего лета на территории шли работы по благоустройству. Монтаж скейтпарка начался в конце последнего месяца лета на средства социальных партнеров.

Заметим, что первый скейтпарк в областном центре появился еще в 2012 году на нижней террасе Лагерного сада. Минувшим летом его обновили. Есть скейтпарк и возле стадиона «Юность». Кроме того, еще два скейтпарка появились в прошлом году возле ДНТ «Авангард» и в микрорайоне Сосновый Бор.