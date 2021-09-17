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Политика17 сентября 2021 15:08

Жалобы кандидатов в депутаты на нарушения на выборах Томский облизбирком передал в СК

С помощью соцсетей все тайное быстро становится явным
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Первые жалобы уже поступили в Томский облизбирком 17 сентября

Первые жалобы уже поступили в Томский облизбирком 17 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избирательная комиссия Томской области передала в Следственный комитет региона две жалобы от кандидатов в депутаты Госдумы РФ Василия Шипилова и Елены Ульяновой о нарушениях при голосовании в Томске. Об этом сообщил облизбирком.

Кандидат в депутаты Елена Ульянова сообщила в своем телеграм-канале о принуждении к голосованию бюджетников рядом с местом работы. Также она пожаловалась на то, что избирателей заставляют прикрепляться в другом округе, тем самым создавая искусственный отток. Василий Шипилов проинформировал в соцсети, что избирателей вынуждали открепляться от своих участков и прикрепляться к другому.

В избиркоме сообщили, что жалобы кандидатов направлены в СУ СК РФ по Томской области.