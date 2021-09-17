Явка на выборах депутатов в Томской области на 15 часов дня превысила 9 процентов

В пятницу жители Томской области не спешат на выборы... Есть еще 2 дня! Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеграм-канал администрации региона рассказал о явке на трехдневные выборы депутатов в Госдуму РФ и Законодательную в Томской области.

В соцсети опубликованы данные по состоянию на 15 часов дня 17 сентября, пятницы.

Специалисты отмечают, что по состоянию на это время на выборах в Законодательную Думу Томской области проголосовали 9,09% избирателей. "На выборах в Государственную Думу по округу № 181 – 9,63%, по округу № 182 – 9,52%" - говорится в сообщении.

Напомним, что всего в нашем регионе зарегистрирован 760 751 избиратель. Избирательные участки на территиории Томской области открыты с 8.00 до 20.00. Голосование проходит три дня - с 17 по 19 сентября.