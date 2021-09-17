В Томский онкодиспансер закуплено и поставлено оборудование на 383 млн рублей

В Томской области медики и власти уделяют большое внимание лечению рака Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала реализации нацпроекта «Здравоохранение», за три года, в Томский онкологический диспансер закуплена 41 единица медтехники. Стоимость оборудования составила 383,8 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты отмечают, что, в частности, поступил новый КТ-аппарат, цифровой маммограф, комплексы видеоэндоскопического и ультразвукового оборудования. Кроме того, до конца 2021 года в Томский онкодиспансер поступят новый наркозно-дыхательный аппарат и видеоэндоскопический комплекс общей суммой 169,5 млн рублей. По словам главврача областного онкологического диспансера Максима Грищенко, новое оборудование помогает медикам выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Чаще всего, при раннем выявлении злокачественных новообразований врачи могут гарантировать благополучный исход заболевания в 90 процентах случаев.

Заметим, что новая медтехника в Томский онкодиспансер закуплена по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Мероприятия нацпроекта реализуются в российских регионах с 2019 года.