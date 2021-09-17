Общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Томской области

Прийти сюда и понаблюдать за ходом голосования могут все желающие. Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр общественного контроля за выборами, созданный при Общественной палате Томской области, работает в библиотеке им. А.С. Пушкина. На данный момент на горячую линию Общественной палаты сообщений о нарушениях не поступало.

«На плазменные панели выводится изображение с каждого участка Томской области. Если наблюдателя заинтересовало происходящее на каком-то конкретно, он может перейти на рабочее место, найти его на карте и включить трансляцию», – пояснил Дмитрий Шенбергер, член Общественной палаты Томской области, представитель Центра общественного наблюдения за выборами.

В небольшом помещении находится две плазменных панели и 10 рабочих мест для наблюдателей. Каждый наблюдатель одновременно может просматривать трансляцию с четырех избирательных участков. Прийти сюда и понаблюдать за ходом голосования могут все желающие.

Онлайн наблюдение за избирательными участками сотрудники центра ведут круглосуточно. В ночное время камеры будут направлены на сейфы, в которых будут храниться бюллетени. На сегодняшний день, 17 сентября, на горячую линию Общественной палаты сообщений о нарушениях не поступало.

«В основном что-то уточняют, спрашивают, например, как осуществить надомное голосование, как найти свой участок. Отдельные звонки поступают об отдельных подозрениях: был звонок, что в поле зрения камеры попадает кабинка для голосования. Мы на такие звонки сразу реагируем. Наша мобильная группа сразу проверяет такие сообщения. И мы оперативно выехали на участок, проверили и подозрение о нарушении не подтвердилось», – рассказал Дмитрий Шенбергер.

Эксперт отметил высокую явку сегодня в утреннее время.

«Как правило люди заходят на участок перед работой, учебой, какими-то делами. Это уже давно сложившаяся тенденция, что в рабочие дни наибольшая явка наблюдается на утро и именно на тех участках, которые находятся рядом с работой гражданина. Голосуя по открепительному удостоверению, гражданин ничего не теряет, он таким образом реализует свое законное право – право проголосовать там, где ему удобно. На всех избирательных участках соблюдается безопасная социальная дистанция. Отсюда складывается обманчивое впечатление, что на участках появляется очередь. Очереди на самом деле небольшие», – отметил Дмитрий Шенбергер.

Высокий интерес россиян успели отметить и федеральные эксперты. «Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», – прокомментировал сенатор Сергей Перминов.

По его словам, в целом кампания носит высококонкурентный характер: «Следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом».