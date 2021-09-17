В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

По данным оперштаба, 73 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 17 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 556 человек.

Также в Томской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 42 488 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 73 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 770 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. В коечном фонде свободно 29,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 905 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 791 пациентов скончалось, 16 619 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 234 425 человек, 196 626 скончались, 6 469 017 выздоровели.