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Общество17 сентября 2021 10:39

Медведь, которого ищут томские охотники, снова вышел к людям

На косолапого уже давно идет охота
Ксения Высотина
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Медведя видели пастухи позавчера около 12:00.

Медведя видели пастухи позавчера около 12:00.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Томской области медведь, которого выслеживают охотники, снова появился возле поселка Трубачево, сообщил специалист территориального отдела по Томскому району областного департамента Сергей Кустов.

- Он появился на повороте возле Трубачево. Медведя видели пастухи позавчера около 12:00. Мы выехали туда, но он ушел от нас. Сейчас продолжаются поиски, - рассказал Кустов.

Ранее сообщалось, что жители Степановки и пос. Трубачево Томского района отмечали в соцсетях, что рядом с их домами и на трубачевской частной пасеке побывал медведь. Следы хищника позднее нашли и у Заварзино. Тогда специалисты предположили, что это может быть один и тот же мишка. Уже 6 сентября было получено разрешение на его отстрел, но медведь больше не появился. Охотоведы решили временно прекратить наблюдения.