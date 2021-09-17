Медведь, которого ищут томские охотники, снова вышел к людям

Медведя видели пастухи позавчера около 12:00. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Томской области медведь, которого выслеживают охотники, снова появился возле поселка Трубачево, сообщил специалист территориального отдела по Томскому району областного департамента Сергей Кустов.

- Он появился на повороте возле Трубачево. Медведя видели пастухи позавчера около 12:00. Мы выехали туда, но он ушел от нас. Сейчас продолжаются поиски, - рассказал Кустов.

Ранее сообщалось, что жители Степановки и пос. Трубачево Томского района отмечали в соцсетях, что рядом с их домами и на трубачевской частной пасеке побывал медведь. Следы хищника позднее нашли и у Заварзино. Тогда специалисты предположили, что это может быть один и тот же мишка. Уже 6 сентября было получено разрешение на его отстрел, но медведь больше не появился. Охотоведы решили временно прекратить наблюдения.