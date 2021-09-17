В Томске более 800 молодых парней отправятся на службу в армию в осенний призыв

В основном в осенний призыв отправятся солдаты в сухопутные войска. Фото: Алексей ФОКИН

В Томске в осенний призыв пойдут в армию более 800 молодых парней, об этом сегодня, 17 сентября, сообщил журналистам военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

- В основном в осенний призыв отправятся солдаты в сухопутные войска. Также призывники отправятся в подразделение войск национальной гвардии, - рассказал Егерь.

Военный комиссар отметил, что семеро томичей уйдут в научные роты.

- Служба в научных ротах напрямую связана с научной деятельностью, исходя из того специалитета, который призывники приобрели в высшем учебном заведении, - отметил Сергей Егерь.

Также журналистам рассказали, что в сравнении с прошлыми годами, в Томске вдвое снизился показатель призывников с высшим образованием. В прошлый весенний призыв на службу в армию отправились 26 солдат, которые закончили высшие учебные заведения.