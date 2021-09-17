Врачи предположили, когда в Томске начнется четвертая волна COVID-19

По сравнению с предыдущим годом, заболеваемость изменилась. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Томские врачи предположили, что в сентябре может начаться четвертая волна заболеваемости COVID-19, об этом сообщила заведующая отделением фармакологии городской больницы №3 Татьяна Вунукайнен на вчерашнем прямом эфире.

- Мы уже ждем четвертую волну, она может начаться в конце сентября или в начале октября, - рассказала врач.

На прямом эфире Вунукайнен отметила, что по сравнению с предыдущим годом, заболеваемость изменилась. Люди стали сложнее переносить новую коронавирусную инфекцию.

- Раньше заболевание начиналось с кашля, а сейчас пациенты жалуются на боли в животе и диарею, - сказала заведующая.

Также было добавлено, что 1- 3 % среди вакцинированных томичей находятся в респираторном госпитале. Поэтому на сегодняшний день вакцинация является наиболее действенным способом профилактики COVID-19.