Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 9:37

Врачи предположили, когда в Томске начнется четвертая волна COVID-19

Активные заболевания могут начаться в сентябре
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
По сравнению с предыдущим годом, заболеваемость изменилась.

По сравнению с предыдущим годом, заболеваемость изменилась.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Томские врачи предположили, что в сентябре может начаться четвертая волна заболеваемости COVID-19, об этом сообщила заведующая отделением фармакологии городской больницы №3 Татьяна Вунукайнен на вчерашнем прямом эфире.

- Мы уже ждем четвертую волну, она может начаться в конце сентября или в начале октября, - рассказала врач.

На прямом эфире Вунукайнен отметила, что по сравнению с предыдущим годом, заболеваемость изменилась. Люди стали сложнее переносить новую коронавирусную инфекцию.

- Раньше заболевание начиналось с кашля, а сейчас пациенты жалуются на боли в животе и диарею, - сказала заведующая.

Также было добавлено, что 1- 3 % среди вакцинированных томичей находятся в респираторном госпитале. Поэтому на сегодняшний день вакцинация является наиболее действенным способом профилактики COVID-19.