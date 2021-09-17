В Томске отменили снос "короля тополей" на Усова

Специалисты ТЭМЗ будут вести работу под контролем арбористов и дендрологов. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томские власти решили не сносить 70-летний тополь на Усова. У дерева просто обрежут сухие ветки, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Работы по обрезке сухих веток организовал АО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева», дендрологи и арбористы будут на месте руководит процессом», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что работы по подрезке ветвей тополя начнут утром в пятницу, 17 сентября. Специалисты ТЭМЗ будут вести работу под контролем арбористов и дендрологов.

Напомним, что инициативная группа вышла с предложением сохранить черный тополь и сделать его достопримечательностью города. По оценке специалистов, дереву уже более 65 лет.

Ранее сообщалось, что работники Сибирского Ботанического сада осмотрели семидесятилетнее дерево и предположили, что у тополя женский пол.