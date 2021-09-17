Авиакомпанией «Аэрофлот» с ноября нельзя будет улететь рейсом Томск – Москва - Томск

По информации с сайта компании ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" следует, что из Москвы до Томска можно будет прилететь один раз в день дочерней авиакомпанией "Победа". Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 ноября томичи не смогут улететь рейсом Томск – Москва – Томск авиакомпанией «Аэрофлот», такая информация появилась исходя из расписания на сайте авиаперевозчика.

По информации с сайта компании ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" следует, что из Москвы до Томска можно будет прилететь один раз в день дочерней авиакомпанией "Победа" в 23:45 по московскому времени.

Отметим, что ранее на информационном - табло авиалинии была информация о двух утренних и одном вечернем рейсе из Томска в Москву. Данное расписание действовало до ремонтных работ взлетно-посадочной полосы, которые начались со 2 августа.