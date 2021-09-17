Власти Томска скорректируют сроки начала отопительного сезона в случае резкого похолодания

В выходные в Томске ожидаются дожди, температура воздуха днем составит + 12 градусов. Фото: Иван Макеев

В случае резкого похолодания в Томске в ближайшие выходные, планы по началу отопительного сезона будут скорректированы. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба мэрии.

«Для централизованного старта отопительного сезона в городе в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не должна превышать 8°С. По данным синоптиков, в сентябре таких дней было всего три. Фактическая температура воздуха по данным наблюдений составила 11,1°С, что на 2 °С выше нормы», - говорится в сообщении.

В городской администрации вновь напомнили, что батареи в жилых домах Томска, а также в учреждениях и организациях потеплеют в понедельник, 20 сентября

Томские УК и ТСЖ могут подать в АО «ТомскРТС» заявки на досрочное включение отопления. Для этого им необходимо иметь согласие большинства собственников дома.

«КП-Томск» писала о том, что жители поселка Светлый на окраине Томска приняли решение о досрочном подключении своих домов к теплу, а также о том, что отопление включили в 74 корпусах учреждений образования областного центра.

Что касается погоды, то прогноз синоптиков на выходные – пасмурно, облачно. Ожидаются дожди, а температура воздуха днем составит + 12 градусов. Преобладающий фон температур воздуха в ночные часы +3…+1°С, местами заморозки до -2 °С. Ночью и утром местами туманы.