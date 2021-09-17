Житель Томска взял кредиты в 4 банках, чтобы перевести аферистам крупную сумму денег

Томич взял кредиты в банках и в течение 2 дней переводил деньги на указанный мошенниками счет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОМВД по Ленинскому району Томска обратился местный житель 1968 года рождения с заявлением о хищении денежных средств, рассказали в полиции.

«Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков и сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит, и сейчас с ним свяжется следователь»,-говорится в сообщении.

Далее томичу позвонил еще один мужчина, представился следователем и пояснил, что мужчина может помочь установить преступников.

Якобы для предотвращения атаки на лицевой счет, томичу нужно оформить на себя кредитные договоры и все полученные деньги перевести на "безопасный счет".

Мужчина взял кредиты в 4 банках и в течение 2 дней переводил деньги на указанный мошенниками счет.

Всего томич перевел аферистам более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».