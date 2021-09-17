Жилой дом пострадал от огня в деревне Батурино Кожевниковского района

Огонь частично уничтожил крышу дома, имеются прогары в потолочном перекрытии.
Фото: Сергей ГАПОН
Жилой дом и надворные постройки загорелись в четверг поздно вечером в деревне Батурино Кожевниковского района Томской области, сообщает региональное управление МЧС.
«Горели бревенчатый жилой дом 4х7 м с дощатой верандой и дощатым сараем», - говорится в сообщении.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Огонь частично уничтожил крышу дома, имеются прогары в потолочном перекрытии, обгорели и закоптились стены внутри и снаружи дома. Сгорели веранда и сарай.
Общая площадь пожара составила 85 квадратных метра.
Люди не пострадали.