Жилой дом пострадал от огня в деревне Батурино Кожевниковского района

Огонь частично уничтожил крышу дома, имеются прогары в потолочном перекрытии. Фото: Сергей ГАПОН

Жилой дом и надворные постройки загорелись в четверг поздно вечером в деревне Батурино Кожевниковского района Томской области, сообщает региональное управление МЧС.

«Горели бревенчатый жилой дом 4х7 м с дощатой верандой и дощатым сараем», - говорится в сообщении.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Огонь частично уничтожил крышу дома, имеются прогары в потолочном перекрытии, обгорели и закоптились стены внутри и снаружи дома. Сгорели веранда и сарай.

Общая площадь пожара составила 85 квадратных метра.

Люди не пострадали.