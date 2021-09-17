В Томской области начались трехдневные выборы

Численность избирателей в Томской области на 1 июля 2021 года - 760 751. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в 8 утра в Томской области открылись 769 избирательных участков. Голосование пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, сообщает региональный облизбирком.

"Избирательные участки будут работать с 8.00 и до 20.00. До 8 утра все ящики для голосования были осмотрены и опечатаны печатью участковой комиссии", - говорится в сообщении.

На территории Томской области состоятся 6 избирательных кампаний разного уровня:

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

- выборы депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва

- выборы Главы Белоярского городского поселения Верхнекетского района

- выборы Главы Первомайского сельского поселения Первомайского района

- дополнительные выборы депутатов Думы Кривошеинского района шестого созыва по Петровскому одномандатному избирательному округу №8

- выборы депутатов Совета Молчановского сельского поселения.

Для участия в выборах в Госдуму в Томской области допущено 14 политических партий, на выборах в облдуму – семь партий. Кроме того, избирателям предлагается выбрать своих представителей на одномандатных округах. В думу региона зарегистрировано 128 кандидатов.

Как сообщала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, в некоторых регионах России избиратели получат до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.

Глава ЦИК назвала избирательную кампанию этого года, вероятно, одной из самых сложных за все время ее работы. Она подчеркивала, что кампания непростая по всем параметрам, в том числе, в связи с пандемией.

Кстати, для эпидемиологической безопасности участников голосования будут приняты все необходимые меры: их обеспечат средствами индивидуальной защиты, на столы членов комиссий установят защитные экраны. На входе на участок будут измерять температуру, а предъявление паспорта избирателем и получение бюллетеня произойдет бесконтактным способом.

С сегодняшнего дня в России начинает действовать запрет на публикацию данных об итогах голосования.

"Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) - с 17 сентября", - говорится в сообщении ЦИК.

Продлится запрет до 21.00 по московскому времени 19 сентября.

Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Томской области начнется после 20 часов 19 сентября 2021 года.

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