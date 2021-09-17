Житель Бакчарского района Томской области осужден за ложный донос об угоне авто

Мужчина покинул место ДТП, а затем заявил, что машину у него угнали. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бакчарский районный суд Томской области признал 39-летнего местного жителя виновным в заведомо ложном доносе, рассказали в прокуратуре региона.

«В июне 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Водительского удостоверения в момент аварии у него при себе не было, не покупал нарушитель и полис обязательного страхования автогражданской ответственности», - говорится в сообщении.

Понимая, что его надолго могут лишить права управления транспортными средствами, мужчина покинул место ДТП, а затем объявил, что машину у него угнали. Обман вскрылся.

Подчеркивается, что в ходе судебного заседания подсудимый вину признал полностью.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.