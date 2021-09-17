В пятницу в Томске ожидаются дожди, сильный ветер, воздух местами прогреется до + 21 градуса

Днем в Томске возможны небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные и сильные дожди. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 17 сентября, в Томске и области ожидается облачная погода с прояснениями. Это прогноз Томского ЦГМС.

«Днем возможны небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные и сильные дожди. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем +11…+16 °С, местами до +21 °С», - говорится в сообщении.

При этом синоптики отмечают, что предупреждений об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях к ним не поступало.