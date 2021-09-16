В Томске пройдет прямой эфир с врачом-фармакологом, где можно будет задать вопросы о лечении и профилактике COVID-19

Врач ответит на вопросы связанные с особенностями лечения инфекции, терапией для переболевших COVID-19, об осложнениях после перенесенного заболевания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 16 сентября, в Томске пройдет прямой эфир с врачом-фармакологом. Томичи смогут задать свои вопросы о лечении и профилактике COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В четверг, 16 сентября, в 11 часов в аккаунте администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир с Татьяной Вунукайнен, заведующей отделением клинической фармакологии горбольницы №3», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что врач ответит на вопросы связанные с особенностями лечения инфекции, терапией для переболевших COVID-19, об осложнениях после перенесенного заболевания.

Также Воронина расскажет о своих пациентах, перенесших новую коронавирусную инфекцию и как у них протекала болезнь.

Добавим, что свои вопросы можно оставить под анонсом прямого эфира.