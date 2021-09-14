Томские власти сняли ограничения на ночную работу ресторанов

Ограничения на ночную работу ресторанов ввели вместе с другими дополнительными запретами в июле этого года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Томской области, Сергей Жвачкин, снял ограничения на ночную работу ресторанов, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения , - сказал губернатор.

В администрации уточнили, что такое решение не отменяет выполнение требований Роспотребнадзора.

Напомним, что ограничения на ночную работу ресторанов ввели вместе с другими дополнительными запретами в июле этого года. Общепиты не должны были принимать гостей с полуночи до шести утра.