ТГУ запустил проект, популяризирующий научные исследования женщин-ученых

-Ученым любого направления важно научиться говорить о своих научных разработках так, чтобы слушателю не хотелось уснуть,-утверждают авторы проекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О запуске большого проекта «Место женщины в науке» сообщил сегодня Томский государственный университет.

«Выпускники и студенты факультета журналистики ТГУ-авторы инстаграм-журнала «Постер»-совместно с командой Science Slam Томск выбрали шесть томских женщин-ученых, о которых расскажут в журнале и которым помогут подготовить научно-популярное выступление. Проект поддержан грантом и приурочен к Году науки и технологий»,-говорится в сообщении пресс-службы вуза.

-Исследования женщин-ученых очень разные, от изучения регионального кино до работы с большими данными,-рассказала главный редактор инстаграм-журнала «Постер», руководительница проекта Екатерина Виноградова

Участницами программы стали шесть женщин-ученых из ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, Института химии нефти СО РАН, НИИ кардиологии и Центра развития городской среды Томской области. Их, в том числе, будут учить доступно рассказывать о своей деятельности.

Итогом всего проекта станет Science Slam 23 сентября, где у женщин-ученых будет возможность в интересной форме поделиться со зрителями сутью своих исследований.

Science Slam (англ. научный слэм) — неакадемическая форма научной коммуникации, соревнование в виде коротких выступлений ученых с рассказами о своих научных исследованиях в научно-популярной форме.