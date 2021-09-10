«Дети - цветы жизни»: томичи пожертвовали в благотворительную акцию более миллиона рублей

Все собранные деньги пойдут на работу реабилитационного центра «Алёнка». Фото: Ксения Высотина

В Томске на акции «Дети — цветы жизни» неравнодушные жители пожертвовали более миллиона рублей, такая информация появилась на сайте фонда Алены Петровой.

«Вместе нам удалось собрать 1 238 500 рублей! Для сравнения: в прошлом году в результате акции было собрано 774 642 рубля. В этом году мы получили много звонков от представителей родительского комитета классов», - говорится в сообщении.

Отмечено, что все собранные деньги пойдут на работу реабилитационного центра «Алёнка», где получают социально-психологическую помощь дети и их родители.

Напомним, что фонд им. Алены Петровой предлагал томичам вместо цветов на 1 сентября потратить деньги на благотворительность и прийти на праздник с шариком.