Полиция нашла вторую пропавшую девочку в Томске

По улице Олега Кошевого установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудники полиции нашли вторую попавшую девочку, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Олега Кошевого установлено местонахождение несовершеннолетней девочки», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подросток в ближайшее время будет передан законным представителям. Также сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.