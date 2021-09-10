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Общество10 сентября 2021 4:37

Полиция нашла вторую пропавшую девочку в Томске

Подросток доставлен домой
Ксения Высотина
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По улице Олега Кошевого установлено местонахождение несовершеннолетней девочки.

По улице Олега Кошевого установлено местонахождение несовершеннолетней девочки.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудники полиции нашли вторую попавшую девочку, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Олега Кошевого установлено местонахождение несовершеннолетней девочки», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подросток в ближайшее время будет передан законным представителям. Также сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.