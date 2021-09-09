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Общество9 сентября 2021 9:31

В Томске на ул. Алтайская мужчина застрял ногой между стеной и водосточной трубой

Происшествие произошло прошедшей ночью
Ксения Высотина
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На месте спасатели обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который просил о помощи.

На месте спасатели обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который просил о помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошедшей ночью, 9 сентября, в Томске на ул. Алтайская местный житель застрял ногой между стеной и водосточной трубой. Информация об этом появилась в социальной сети Instagram ПСС.

«В четверг, 9 сентября, в 3:35 оперативному дежурному Томской области поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что у человека застряла нога между стеной и водосточной трубой между вторым и третьим этажом», - говорится в сообщении.

Спасатели уточили, что, прибыв незамедлительно на место, они обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который просил о помощи. Томич не мог самостоятельно вытащить ногу и спуститься.

Мужчина был быстро эвакуирован с помощью лестницы и альпинистского снаряжения.

В Томске на ул. Алтайской мужчина застрял ногой между стеной и водосточной трубой. Видео: ПСС Томской области