В Асино местный житель разбил окно в кафе и похитил продукты на 8 тыс рублей

В Томской области в городе Асино местный 30-летний житель разбил камнем окно в кафе и вынес оттуда продукты на 8 тыс рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе проведения следственных действий следователями установлено, что неизвестное лицо, путём разбития окна, проникло в помещение кафе, откуда похитило алкогольную продукцию и продукты питания на общую сумму около 8 000 рублей. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы пальцев рук и изъяли видеозапись произошедшего, которые помогли оперативно идентифицировать личность подозреваемого», - говорится в сообщении.

Уточняется, что полиции удалось найти подозреваемого, им оказался местный 30-летний житель. Часть похищенного удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.