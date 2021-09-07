Сегодня в Томске пешеход пострадал в ДТП на улице Ижевской

Сегодня в Томске на дороге в ДТП пострадал еще один пешеход. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня, 7 сентября, рано утром, около 7 часов 15 минут, на улице Ижевской в Томске автомобиль Haval F7 совершил наезд на пешехода, Специалисты отмечают, что за рулем иномарки находился 38-летний мужчина-водитель.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что ДТП произошло в районе дома № 3. По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сводка сообщает о том, что в результате происшествия 29-летний мужчина-пешеход с травмами доставлен в медучреждение. Стоит добавить, что такие случаи в областном центре происходят довольно часто.

Заметим, что «солдаты закона» ищут очевидцев данного ДТП. Звонить можно по телефонам: 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24. Региональное управление полиции напоминает о том, что сводка носит информационный характер и не определяет степень виновности участников происшествия.