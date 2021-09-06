В томском вузе появились новые аудитории, оснащенные образовательной системой «Актру»

Постепенно новые технологии изменяют образовательный процесс в университетах страны! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба Томского государственного университета, в новом учебном году еще 10 аудиторий вуза будут оснащены системой «Актру» для онлайн-конференций и занятий.

Как информирует сайт госуниверситета, необходимость в пространствах для гибридного обучения отчетливо проявилась в период самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса. Тогда деятельность вуза переводили в онлайн-формат. В связи с этим в минувшем учебном году в ТГУ появилось 12 аудиторий, оснащенных уникальной образовательной платформой «Актру». По словам проректора ТГУ по научно-образовательной деятельности Евгения Лукова, такие аудитории будут не только в главном корпусе и близких к нему, но и во всем кампусе. Работа в этом направлении будет продолжаться, так как «за смешанным форматом – будущее, ведь студенты не всегда будут находиться на кампусе, а может, и не в одной стране.

Заметим, система «Актру» позволяет преподавателям проводить занятия на качественно новом уровне – сразу и в очном, и в дистанционном форматах. Еще 23 аудитории были оборудованы для самозаписи лекций. В новом учебном году принято решение создать дополнительно 10 пространств с подобным оснащением.