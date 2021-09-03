Ученые томского университета разработали улучшенные нанокапсулы для лечения рака

Ученые Томского политеха работают и в области здравоохранения! Фото: сайт ТПУ

Как сообщила сегодня, 3 сентября, пресс-служба Томского политехнического университета, ученые вуза вместе с коллегами из российских исследовательских центров предложили улучшенный вариант «наноупаковки» для радиоактивного изотопа актиний-225. Он используется в противораковой терапии.

Сайт университета информирует о том, что исследователи разработали нанокапсулы и новый метод «упаковки» в них изотопа. Они надежнее аналогов удерживают актиний внутри, минимизируя риски высвобождения побочных продуктов распада, токсичных для живых клеток. Ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин подробно рассказал о разработанной сотрудниками ТПУ технологии. По его словам, исследование показало, что по сравнению с аналоговыми системами, когда использовался физический метод связи, новые капсулы позволили повысить терапевтический эффект актиния до 40 %.