В Томске и Томском районе проверили техническое состояние детских аттракционов

Актуальность работы по контролю за эксплуатацией аттракционной техники обусловлена тем, что из-за нарушений безопасности могут пострадать дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области завершилась профилактическая операция «Аттракцион»; технику проверяли представители прокуратуры и Гостехнадзора, сообщает пресс-служба обладминистрации

-В ходе рейдов в Томске и Томском районе инспекторы осмотрели 35 аттракционов. Их владельцам выданы уведомления о необходимости соблюдать законодательство в сфере безопасной эксплуатации аттракционов и направлены предостережения об устранении нарушений в контрольные сроки,-рассказал начальник Инспекции государственного технического надзора Томской области Александр Илешин.

Специалист уточнил, что «типовыми нарушениями эксплуатации аттракционов являются несоблюдение порядка ведения документации по контролю их технического состояния и отсутствие оборудованного рабочего места оператора».

Была проведена также внеплановая выездная проверка индивидуального предпринимателя, который предоставлял услуги проката аттракционной техники. За выявленные нарушения законодательства предпринимателю назначен административный штраф в размере 31 000 рублей.

В России насчитывается около 15 тысяч механизированных аттракционов, которые приводятся в движение двигателями. Еще около 300 тысяч - немеханизированные, сообщили в Союзе ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Но это примерная оценка, единого реестра нет. Все функции надзора за аттракционами переданы на региональный уровень.