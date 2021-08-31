Сегодня в городе Северске Томской области произошла авария с автобетономешалкой

Сегодня в Северске произошла кровавая авария. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила 31 августа пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня днем на Северной автодороге г. Северска произошло ДТП.

По предварительной информации, отмечает сайт регионального управления полиции, водитель 1989 года рождения, управляя автобетоносмесителем, совершил наезд на попутный автомобиль ВАЗ 21043. Водитель отечественной машины остановился для осуществления левого поворота.

Пресс-служба информирует о том, что в результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21043 доставлены в медучреждение. 56-летняя женщина-пассажир, находившаяся в момент ДТП на заднем пассажирском сиденье легкового автомобиля скончалась от полученных травм.