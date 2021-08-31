В Томской области в погребе во дворе дома обнаружено тело пожилой местной жительницы

Еще один случай смерти пожилого человека в погребе зафиксирован в Томской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 31 августа, пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, следователями ведомства проводится проверка по факту обнаружения тела 73-летней женщины в селе Зырянское Зырянского района региона.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, 29 августа текущего года в селе Зырянское Зырянского района Томской области в погребе, расположенном на придомовой территории многоквартирного жилого дома, было обнаружено тело 73-летней женщины. Специалисты отмечают, что женщина проживала в квартире одна. Ее тело обнаружили соседи.

При осмотре места происшествия следователи зафиксировали стойкое задымление погреба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Заметим, что в Томской области этим летом зафиксировано уже несколько подобных случаев. О предыдущем сайт КП в Томске сообщал вчера. Вчера в селе Молчаново региона было обнаружено в погребе тело пенсионера.