В Томской области введен в эксплуатацию еще один участок дороги по нацпроекту

В Томской области в этом году приведут в порядок 17 объектов дорожного ремонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщила сегодня, 31 августа, пресс-служба администрации Томской области, введен в эксплуатацию участок автодороги Томск – Каргала Колпашево (с 172 по 183 км). Это очередной объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Кривошеинском и Молчановском районах региона.

Как информирует интернет-портал администрации области, это первый из семи участков трассы, которые дорожники приводят в нормативное состояние по нацпроекту в этом году. По словам заместителя губернатора Игоря Шатурного, все объекты проходят многоуровневую систему контроля.

Отметим, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Томская область в 2021 году на региональной сети приведет в нормативное состояние 17 объектов общей протяженностью 209 километров. Сегодня общее выполнения ремонтных работ составляет уже 73%.