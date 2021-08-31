В Томске будут судить местного жителя, который собрал два мешка конопли на 5 килограмм

Обвиняемый был задержан по пути домой сотрудниками полиции, после чего у мужчины изъяли два мешка конопли массой более 5 килограмм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске будут судить местного 43-летнего жителя за сбор конопли, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В середине августа 2021 года мужчина отправился на сбор дикоросов в одно из сельских поселений Томского района. Обнаружив на поле участок с дикорастущей коноплей, он решил собрать наркотикосодержащее растение для последующего употребления», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый был задержан по пути домой сотрудниками полиции, после чего у мужчины изъяли два мешка конопли массой более 5 килограмм.

В отношении томича возбужден уголовное дело, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.