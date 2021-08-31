За долг по кредиту у томича арестовали оружие

Гражданин неосмотрительно выступил поручителем, в результате чего сам стал должником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за долг по кредиту у местного жителя арестовали оружие, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«При оформлении кредитного займа гражданин неосмотрительно выступил поручителем, в результате чего сам стал должником. Суммы, которые поступают на погашение его долга, крайне недостаточно. Работая над исполнительным производством, сотрудник отделения по Кировскому району г. Томска сделала ряд запросов по выявлению имущества должника и выяснила, что за ним зарегистрированы два охотничьих гладкоствольных ружья», - говорится в сообщении.

Приставы уточнили, что мужчина предоставил оружие для исполнительных действий. После чего сотрудник отделения наложила арест на оружие, которое в дальнейшем будет продано.