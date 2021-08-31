В Томске из ТЦ «Смайл city» эвакуировано более 100 человек

К «Смайл city» приехало 10 единиц техники, но в работе они не понадобились. Фото: 2ГИС

Сегодня, 31 августа, из ТЦ «Смайл city» было эвакуировано более 100 человек из-за возгорания в туалете. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

-В туалете торгового центра начал плавится сушитель для рук, в связи с чем пришлось эвакуировать более 100 человек, - рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило от сотрудников торгового центра в 10:30 утра. К «Смайл city» приехало 10 единиц техники, но в работе они не понадобились.