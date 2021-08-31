В Томске торжественная линейка, посвященная Дню знаний, пройдет только для 1 и 11 классов

В День знаний 1 сентября для учеников 1 и 11 классов будут организованы торжественные линейки, которые пройдут на уличных площадках, длительностью не более 20 минут для каждой параллели. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Томске тождественная линейка, посвященная Дню знаний, пройдет только для 1 и 11 классов, также праздник будет организован с соблюдением противоэпидемических требований. Об этом сообщат пресс-служба мэрии Томска.

«В День знаний 1 сентября для учеников 1 и 11 классов будут организованы торжественные линейки, которые пройдут на уличных площадках, длительностью не более 20 минут для каждой параллели. Ограничено присутствие на линейке представителей от семей первоклассников - не более 2 человек, с соблюдением масочного режима. Для обучающихся 2-10 классов 1 сентября будут организованы торжественные классные часы, которые пройдут в зданиях школ по классам, без участия родителей», - говорится в сообщении.

Добавим, что по решению регионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции от 20 августа 2021 года, школьники Томска начнут новый учебный год в очном формате.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4408557/