В Томской области Росгвардия задержала «по горячим следам» угонщика иномарки

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку на угнанный автомобиль Daewoo Nexia. Фото: Росгвардия по Томской области

В томской области в г. Стрежевой сотрудники Росгвардии задержали угонщика иномарки, сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

«На патрулировании экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку на угнанный автомобиль Daewoo Nexia. Позже сотрудники Росгвардии получили сигнал «тревога» из нежилого помещения. Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка обнаружили рядом с охраняемым объектом машину, подходившую под описание ориентировки и мужчину рядом с ней», - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж задержал подозреваемого в угоне и передал угонщика полиции для дальнейшего разбирательства.