В Томске политехнический вуз обновил структуру управления

В новой команде также продолжат работать три проректора. Фото: tpu.ru

Томский политехнический университет изменил структуру управления вузом, сообщает пресс-служба ТПУ.

Как сообщили в университете, сегодня, 31 августа, изменения представил на собрании ректората и.о. главы вуза Дмитрий Седнев.

-В измененной структуре в один блок объединены научное и технологическое развитие. Все это для того, чтобы обеспечить единство прохождения по цепочке уровня готовности технологий. Такое изменение отвечает модели, которую университет закладывает в проект "Приоритет-2030", - рассказал Сиднев.

В новой команде также продолжат работать Михаил Соловьев проректор по образованию, Александр Фадеев проректор по цифровизации и Дмитрий Дмитриев проректор по режиму и безопасности.

Напомним, что Дмитрий Седнев занял должность и.о. ректора политехнического университета 5 июля 2021 года. Новый руководитель приступил к своим обязанностям 6 июля.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4353195/