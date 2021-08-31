Томичей просят помочь в поисках пропавшего мужчины в комбинезоне

В день ухода из дома был одет в зеленый рабочий комбинезон, синяя спортивная кофта, ярко-красные кроссовки. Фото: "Лиза Алерт"

В Томске разыскивают местного 34-летнего жителя, который ушел из дома 29 августа и не вернулся. Об этом сообщат волонтеры «Лиза Алерт».

«Пропал Якимов Евгений Вадимович, 34 года. С 29 августа 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего Евгения 176 см, волосы темно-русые, глаза карие. В день ухода из дома был одет в зеленый рабочий комбинезон и ярко-красные кроссовки.

Если вам что-либо известно о пропавшем, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52