Более 11 тыс человек в Томской области привились вакциной «Спутник Лайт»

После повторной вакцинации пациент может получить сертификат с QR-кодом на портале госуслуг. Фото: Ксения Высотина

В Томской области более 11 тысяч человек прошли вакцинацию препаратом «Спутник Лайт», среди них около 1 тысячи человек старше 60 лет, сообщает telegram-канал облздрава.

«Вакцину «Спутник Лайт» могут поставить через полгода после перенесенного COVID-19 или предыдущей вакцинации от новой коронавирусной инфекции ранее все желающие от 18 лет, включая людей старше 60 лет», - говорится в сообщении.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталия Метелёва, также отметила, что только после повторной вакцинации пациент может получить сертификат с QR-кодом на портале госуслуг.

Добавим, что на сегодня вакцинацию от COVID-19 прошли более 200 тысяч жителей региона. Среди вакцинированных 87 тысяч человека старше 60 лет.