В Томске в районе Телецентра установлен новый светофор

Светофор на пересечении Яковлева-Мариинский снабжен добавочной секцией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пересечении улицы Яковлева и переулка Мариинский подрядчики мэрии установили новый светофор. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал администрации Томска.

Подчеркивается, что светофор установлен по многочисленным просьбам томичей и снабжен дополнительной добавочной секцией, разрешающей правый поворот с пер. Мариинский.

- Пожелания горожан совершенно обоснованы: рядом с участком находится большое количество пешеходных территорий и учреждений образования,-заявил начальник городского департамента дорожного движения и благоустройства Николай Глебович.

Чиновник также сообщил, что на пересечении улиц Яковлева и Ачинской на действующий светофор установлена «совмещенная фаза» - дополнительный блок, который разрешает одновременное движение пешеходов и машин, совершающих поворот.

Пересечение Яковлева и Мариинского в последние года традиционно входило в число самых проблемных для движения участков города. Пробка, как правило, начиналась от места слияния Красноармейской и Яковлева.