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Общество31 августа 2021 7:21

Работающие томичи из-за пандемии перестали пожимать друг другу руки

Служба исследований hh.ru изучила изменения в поведении сотрудников
Елена Андреева
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Чаще всего от рукопожатий воздерживаются строители и юристы.

Чаще всего от рукопожатий воздерживаются строители и юристы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупное исследование, посвященное поведению работающих томичей и жителей районов Томской области, провели в сервисе hh.ru.

«Большинство работников Томской области заявили, что никаких изменений в поведении коллег они не заметили. При этом, каждый седьмой отметил, что что из-за пандемии сотрудники перестали пожимать руки друг другу, еще 11% обратили внимание на то, что на работе теперь не принято обниматься»,-говорится в сообщении сервиса.

Авторы исследования утверждают, что чаще всего воздерживаться от рукопожатий с коллегами стали специалисты производственной и строительной сфер и юристы.

Добавим, летом 2021 года в авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали печальные результаты исследований о последствиях коронавируса. Ученые считают, что Covid-19 может снижать интеллект и вызывать ожирение.